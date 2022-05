Faria Lima Plaza: a calçada esquecida pelo edifício bilionário no Largo da Batata

Calçada da rua lateral não foi beneficiada pelo novo prédio em Pinheiros

Novo marco arquitetônico de uma das avenidas mais valorizadas da cidade de São Paulo, o edifício Faria Lima Plaza começou a funcionar no início de 2022 com uma imponência que vai além do visual. Os números superlativos apresentados ao mercado imobiliário e a chegada de inquilinos famosos do mundo corporativo ao prédio de 22 andares estão agitando a vizinhança com a expectativa de mudança do perfil de ocupação da área e valorização do entorno.

Um detalhe, porém, chama a atenção de quem circunda o edifício de vidros espelhados erguido no enorme terreno na junção do Largo da Batata com as avenidas Teodoro Sampaio e Cardeal Arcoverde, em Pinheiros: a calçada da pequena rua Doutor Manoel Carlos Ferraz de Almeida, numa das laterais do prédio, não foi beneficiada com a construção do empreendimento gigantesco.

Além de não estar padronizada com o restante do piso de ladrilhos no entorno do edifício de 40 mil metros quadrados, a calçada de 95 metros de extensão sofreu danos com as obras do Faria Lima Plaza. O mais visível na esquina da Teodoro Sampaio com a rua, onde o desnível deixado sem acabamento evidencia a diferença entre o calçamento da entrada principal do Faria Lima Plaza e o descaso com a calçada que abriga pontos iniciais de linhas de ônibus intermunicipais na rua lateral.

Contraste – Salta aos olhos o contraste do acabamento da mureta construída pelo edifício rente à calçada, deixada com os problemas comuns de muitos passeios públicos da cidade: falta de manutenção, buracos, rachaduras e detritos de concreto atrapalhando e pondo em risco a segurança dos pedestres.

Segundo uma vendedora ambulante que trabalha no local, é comum ver pessoas tropeçando na esquina. Imagens capturadas do Google Maps em 2020 mostram que o mesmo local não tinha o desnível e que a rampa acessível da esquina estava em melhores condições que a atual, precariamente rebocada com cimento.

Responsabilidade – A Prefeitura de São Paulo diz em sua página sobre calçadas que “a manutenção das calçadas é uma responsabilidade do proprietário ou responsável pelo imóvel lindeiro a ela.” O edifício Faria Lima Plaza pertence os grupos VR e XP.

Procurada pelo blog durante a primeira semana de maio através de tentativas de contato presencial no edifício, telefonemas, mensagens no site e por e-mail, a administração do Faria Lima Plaza enviou através da assessoria de imprensa InPress Porter Novelli a seguinte nota via e-mail na noite de segunda-feira, 9:

“O empreendimento Faria Lima Plaza esclarece que a obra encontra-se em fase final de entrega e que o reparo da calçada da Rua Manoel Carlos Ferraz de Almeida está previsto em cronograma para ter início em maio. O empreendimento reforça, ainda, que os reparos da calçada da Rua Teodoro Sampaio e do perímetro imediato confrontando a praça já foram executados.”

Seus mantenedores ressaltam também que têm interesse em manter um diálogo aberto junto aos órgãos responsáveis, bem como com vizinhos e com outros investidores da região, para promover melhorias no entorno.”

Também procurada há vários dias por ligação telefônica, e-mail e presencialmente em sua sede, a Sub-Prefeitura de Pinheiros não atendeu à visita ou respondeu as mensagens enviadas pelo blog.

Detalhe do limite do Faria Lima Plaza com a calçada lateral do prédio. Foto: Edmundo Leite

Investimento – Apesar do nome, a entrada do Faria Lima Plaza não está na avenida, mas no número 2.700 da rua Teodoro Sampaio. O edifício fica bem ao lado de uma das entradas da estação Faria Lima do Metrô e foi construído no terreno onde antigamente funcionou a Cooperativa Agrícola de Cotia. Depois da falência da cooperativa, o terreno recebeu projetos para a construção de outros empreendimentos, como um shopping, que não foram adiante. Por vários anos, o terreno ficou abandonado com uma enorme cratera com as fundações das obras abandonadas.

Com a inauguração da estação do Metrô, a revitalização do Largo da Batata e a avenida se tornando um local ícone de empresas de tecnologia, os investidores – VR Investimentos [do grupo Vale Refeição e Benefícios] e HSI [Hemisférios Sul Investimentos] – decidiram construir o edifício classificado pelo mercado imobiliário corporativo como AAA, ou Triple A, insígnia para os imóveis com nível máximo de qualidade, padrão construtivo e tecnologia.

R$ 30 mil o metro quadrado – Segundo noticiou a publicação Brasil Journal em setembro de 2020, a XP Investimentos comprou os 40% da participação da HSI no empreendimento por R$ 30 mil o metro quadrado. Com a negociação através de um fundo imobiliário girando em torno de R$ 500 milhões, o valor de mercado do edifício Faria Lima Plaza estaria cotado em torno de R$ 1,2 bilhão.

Abraço – O projeto arquitetônico do Faria Lima Plaza é assinado pelas empresas KPF [Kohn Pedersen Fox Associates] e Kom Arquitetura, e as obras da construção foram realizadas pela Construtora Fonseca & Mercadante. Segundo o site oficial do Faria Lima Plaza, o conceito do projeto é o de “um abraço entre duas formas que se entrelaçam elegantemente e dinamicamente como em uma dança”.

O site também informa que “o Faria Lima Plaza obteve a pré-certificação LEED Gold concedida pelo US Green Buiding Council que fomenta a criação de edifícios sustentáveis, eficientes e econômicos, incorporando princípios de crescimento inteligentes, urbanização e construção verde.”

Já se mudaram para o Faria Lima Plaza a gigante de vendas digitais Shopee e o escritório de advocacia Cescon Barrieu Advogados. Vizinhos do prédio comentam que a Amazon também estaria de mudança para lá, mas a empresa não confirma, dizendo que não comenta especulações e planos futuros.

Calçada vizinha reformada a R$ 35 mil – Enquanto a calçada lateral do mega-edifício permanece em estado crítico meses após a chegada dos primeiros ocupantes, do outro lado da rua Doutor Manoel Carlos Ferraz de Almeida, o antigo Edifício Galeria Cidade de Pinheiros, com salas comerciais alugadas à média de R$ 1.500,00 mensais e pequenos comércios e serviços populares no térreo iniciou a reforma da sua calçada que dá acesso ao Mercado Municipal de Pinheiros.

O síndico Sergio Chrysostemo contou ao blog que a reforma de todo o trecho, um pouco menor que o do Faria Lima Plaza, sairá por R$ 35 mil, rateados entre os condôminos em prestações de R$ 200,00 por 24 meses. A previsão é que a obra iniciada há poucos dias seja entregue na primeira quinzena de maio.

Veja fotos do Faria Lima Plaza e da calçada da Doutor Manoel Carlos Ferraz de Almeida: