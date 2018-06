Em exposição, foto de Ronaldo com ex

(texto originalmente publicado no Estadao.com.br em 24 de maio de 2002, sexta-feira – 20h34)

O destaque de uma mostra instalada ao lado de um quiosque de venda de ingressos em Ulsan tem como destaque um tórrido agarramento do craque com Suzana Werner.

Edmundo Leite

Ulsan – A mulher de Ronaldinho, Milene, não deverá gostar muito de uma exposição fotográfica sobre Copa do Mundo instalada ao lado do quiosque de venda de ingressos no centro de Ulsan. O destaque da mostra é uma antiga imagem do seu marido. Não por estar em um belo lance de jogo, mas sim por aparecer num tórrido agarramento com a ex-namorada Suzana Werner. A imagem, informa a legenda em coreano, é de 1997.

A foto destoa das demais, com torcedores e jogadores, e acaba se tornando o alvo da curiosidade dos comportados coreanos, que, ao menos publicamente, não costumam protagonizar cenas como a do casal. A imagem não chega a chocar, mas chama a atenção dos que passam pelo local. Após verem a imagem de Ronaldo e Suzana, as pessoas começam a ver o restante da pequena exposição, mas não com muito interesse. Logo vão embora. Até porque trata-se de um local de passagem, na área externa de um grande shopping.

Ainda não é certo se a mulher de Ronaldo poderá se deparar pessoalmente com a foto. Segundo um dos empresários do jogador, Reinaldo Pitta, o atacante da Inter ainda não decidiu se levará à família para assistir à Copa, como fez na França. Em 98, ele alugou uma casa próximo à concentração para onde ia nos dias de folga.

A imagem de Ronaldo na exposição é praticamente a única de um jogador brasileiro da atual seleção em Ulsan. A promoção da Copa do Mundo na cidade não é agressiva, para não dizer tímida. Tirando a modesta decoração oficial feita pela prefeitura e pelo comitê organizador, pouco ou nada se vê sobre o time brasileiro que chega neste domingo à cidade. Nem mesmo o comércio ou as empresas patrocinadoras da seleção e dos jogadores parecem animadas em explorar sua imagem em solo coreano.