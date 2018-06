Figurinhas da Copa… de 1958

Como acontece em todo ano de Copa do Mundo, começou a febre das figurinhas e do álbum com os jogadores das seleções que disputarão o Mundial na África do Sul.

A mania é antiga e imagino que já na primeira Copa do Mundo, no Uruguai, em 1930, deveria ter uns fanáticos tentando completar o álbum.

Além da diversão, naquela época os álbuns e as figurinhas eram uma das poucas maneiras de ver uma imagem dos ídolos, para muitos figuras imaginárias vindas das ondas dos rádios.

As figurinhas e o álbum abaixo são da Copa de 1958. Pertenciam ao meu avô materno, que naquela primeira conquista brasileira já era homem feito, pai de três filhos. Como acontece até hoje, isso não era impedimento para curtir a paixão pelo futebol, pela seleção brasileira e pela coleção.

Ia colocar o álbum completo do meu avô aqui nesse post, mas para entrar no clima dos álbuns irei publicando aos poucos para completar às vésperas da Copa da África.

Aqui vão as três primeiras das 24 figurinhas. Deixei sem os nomes dos jogadores para quem quiser arriscar a dar palpite, enviando o nome pelos comentários. Se quiserem, podem arriscar a posição e o time em que jogavam também.

Se alguém tiver álbuns e figurinhas antigas e quiser enviar as imagens por e-mail (edmundo.leite@grupoestado.com.br), publicarei as melhores aqui no blog também.

Para saber mais sobre álbuns de figurinhas da Copa do Mundo na internet:

# Copa do Mundo em 3×4



# Copa do Mundo em 3×4 (twitter)

# Figurinhas das Copas (Mercado Livre)

# Troca Figurinhas