Foi medo de avião

29.05.2008

A divulgação de fotos de índios de uma tribo isolada no Acre atirando flechas contra um avião relembra um episódio de grande repercussão no Brasil nos anos 40, quando a revista O Cruzeiro publicou uma reportagem assinada pela polêmica dupla formada pelo repórter David Nasser e o fotógrafo Jean Manzon. Intitulada “Enfrentando os chavantes”, a reportagem publicada na edição de 24 de junho de 1944 tinha como principal ilustração uma foto dos índios atacando o avião que sobrevoava uma aldeia na região de Xingu, no Mato Grosso. Leia a íntegra

Imagem publicada em 1944 atribuída a Jean Manson

Imagem feita por Gleison Miranda, da Funai, em 2008