Imitador abre escola digital e ensina a ser cover de Raul Seixas por R$ 79,90

Existe no universo dos covers de Raul Seixas uma disputa velada sobre quem seria o melhor, o mais parecido, o mais autêntico, o com a melhor voz, o mais antigo, o abençoado pelo próprio, o oficial… Desde a sua morte, há 30 anos, o número de imitadores de Raul não para de crescer e é capaz que neste momento esteja rolando show de algum deles por esse Brasil.

Cada um ao seu estilo, esses covers satisfazem um público que não quer apenas ouvir as canções, mas sim, de alguma forma, ver o próprio Raul Seixas materializado num palco. Percebendo a alta demanda por gente querendo ser Raul Seixas e outras tantas querendo assistir a essas performances, um desses covers deu um passo adiante e criou um curso digital para quem também quiser ser cover de Raul Seixas.

“Raul Seixas é um dos artistas mais imitados do Brasil, e muita gente também dubla Raul Seixas. Pensando nisso, nessas pessoas que gostam, que são fãs do Raul, ou que tem um desejo de imitar o Raul, eu estou lançando hoje a Escola de Covers. E o primeiro curso é “Como se tornar um cover de sucesso imitando Raul Seixas”, anuncia o cover J. Peron num dos vídeos de lançamento de seu site Escola de Covers.

“Além das vídeos aulas, você terá um e-book com as informações completas para imitar o Raul Seixas com perfeição. Se você não ficar satisfeito, eu devolvo seu dinheiro”, promete o cover caracterizado com peruca, barba postiça e óculos escuros num dos vídeos da série “semana do cover”.

No vídeo “institucional” da escola de covers, com a melodia do sucesso ‘Comboy Fora da Lei ao Fundo’, um locutor falando naquele estilo de canais de venda anuncia que “você vai aprender sobre repertório, figurinos, acessórios, voz, interpretação e muito mais! E ainda vai ter o suporte diretamente de J. Peron, o maior intérprete de Raul Seixas da atualidade! Acesse já… … Transforme o seu sonho em realidade e faça a sua estrela brilhar!

Anunciado com 50% de desconto, por R$ 79,90, o curso parece ter um nível de profissionalização que certamente seria útil até para o próprio Raul. Nos anúncios, J. Peron capricha em figurinos idênticos e vai além da imitaçãno, com tópicos sobre “o profissionalismo que sua banda deve ter e a maneira correta de montar o repertório para o show, o que solicitar para o contratante para uma perfeita performance no palco.”

Além de Raul Seixas, nos outros vídeos da escola de covers o professor dá dicas de imitação e interpretação, incorporando Tetê Espindola, Waldick Soriano e Cauby Peixoto.

Peron parece autêntico na intenção de ensinar e compartilhar seus conhecimentos no ofício de imitar a quem quiser aprender. Mas se for apenas uma maneira criativa para alavancar seus shows, o cover mostra que estudou bem a quem imita e aprendeu alguma coisa com Raul.