Iron Maiden faz o melhor show da história do Rock in Rio

Em seu descanso eterno, Freddie Mercury abriu um olho na noite desta sexta. O motivo: um som que vinha do Rio de Janeiro, de onde saiu coroado como rei em 1985. Depois do susto, sorriu levemente e voltou ao merecido repouso. Não havia mais o que pudesse fazer. E o show do Iron Maiden nem tinha acabado. O inacreditável aconteceu.

Enrugados, calvos, com a dignidade dos velhos combatentes, Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Nicko McBrain e Janick Gers conseguiram superar o que o Queen fez na histórica primeira edição do festival.

Cenários, figurinos, postura de palco, a parede de guitarras, repertório de clássicos fulminantes e sintonia com o público insandescido fizeram até algumas músicas medianas do grupo cresceram. Épico.