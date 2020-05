João Ricardo anuncia live do Secos & Molhados

Um dos mais intrigantes artistas brasileiros do século 20 resolveu sair de uma longa quarentena e fará uma apresentação rara. Criador do grupo que revolucionou a música brasileira em 1973, João Ricardo anunciou que fará uma live do Secos & Molhados às 18 horas de 12 de junho, uma sexta-feira.

Não há menção de participação de Ney Matogrosso e Gerson Conrad, os demais integrantes da formação que sacudiu o País com os mega sucessos ‘Vira’, ‘Rosa de Hiroshima’, ‘Assim Assado’ e ‘Sangue Latino’, daquele que é considerado um dos melhores discos da história e titular de uma das maiores vendagens de um álbum no Brasil.

Apenas com uma antiga foto do artista tocando um violão de 12 cordas ao lado de parte de outros dois instrumentos de cordas, o anúncio com data e horário sobre o nome do grupo em letra de mão está publicado na conta Secos & Molhados no Instagram, descrita como “Instagram oficial administrado por João Ricardo, líder e fundador dos Secos & Molhados, e sua equipe.”

Também não há menção da participação de outros músicos a acompanhar o compositor luso-brasileiro, autor dos maiores hits e idealizador do conjunto que se desfez no lançamento do segundo disco em 1974.

Desde então, a relação entre os três integrantes – havia um baterista que não queria seu nome associado ao Secos & Molhados – é marcada por um eterno diz que disse mútuo que alterna rancores, reconhecimento e carinhos.

Segundo o jornalista e escritor Miguel de Almeida, autor do livro “Primavera nos Dentes” lançado no ano passado, João Ricardo e Ney Matogrosso não se encontraram e não se falaram mais desde 1979, quando se juntaram, a pedido de Ney, para gravar a música “Tem Gente com fome”, que João Ricardo compôs sobre o poema de Solano Trindade.

No livro, Miguel faz uma breve análise positiva da rivalidade entre os dois artistas e descreve aquela que seria a última lembrança de Ney sobre João, alguns anos atrás:

“Nos camarins de um espetáculo em São Paulo foi procurado por um jovem, que se identificou como filho de seu ex-parceiro. Ney o abraçou:

– Você é bonito como seu pai”

Leia mais sobre o Secos & Molhados no Acervo Estadão