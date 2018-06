Legado do trintão anos 80 já é maior que o da Jovem Guarda

No calendário da música, o tempo raramente corre de acordo com as folhinhas. Aquilo que chamamos de anos 80 não começou quando 1979 acabou. Levaria ainda dois anos para a aurora da nova era eclodir, já que 1980 e 1981 são uma espécie de lapso temporal. Um buraco negro a ser explicado por uma teoria da relatividade musical, pois 70 certamente também não são. Foi no verão de 1982, há exatamente 30 anos, que os 80 chegaram com Você Não Soube Me Amar, o alegre hit da Blitz que tomou conta de um país que acabara de chorar por Elis Regina e ainda derramaria uma Itaipu de lágrimas com a eliminação da seleção canarinho da Copa do Mundo da Espanha.

Escutar o garotão boa-praça Evandro Mesquita e as deliciosas Fernanda Abreu e Marcia Bulcão dialogarem naquele jogo de sedução era um alento de felicidade. Até o mais ranzinza dos tios soltava um risinho depois de ouvir o rapaz imitando o Chacrinha dizer que tava tudo muito bom, tudo muito bem, mas o que ele queria mesmo era ver a garota “nuuaaa”. O refrão que explodia em seguida pegou mais que “nossa, nossa, assim você me mata”. A molecada pirava. Para uma geração, foi a introdução na música adulta. Chega de Arca de Noé, de pato pateta que pata aqui e pata acolá e de coleção Disquinho. Eu preferia é que vocês me dessem um disco da Blitz.

A colorida e despojada trupe de Evandro e sua boa música abriram o caminho para que a indústria fonográfica apostasse numa autêntica renovação artística. Mais que o surgimento de novos nomes, o que aconteceria a partir dali mudaria os rumos da música. Seus efeitos irradiariam na nova canção sertaneja, e nos seus cabelos. Transformariam a música regional, o carnaval e até o samba. Ao contrário da Jovem Guarda, que dez anos depois era apenas doces recordações (ninguém mais a escutava), os 80 mostram um fôlego de um trintão enxuto.

