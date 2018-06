Bota pra f…

Marcelo Nova agora é multimídia. Música, rádio, televisão. Tudo ao mesmo tempo agora na internet. Líder do Camisa de Vênus, derradeiro parceiro de Raul Seixas, língua corrosiva, o roqueiro baiano – no momento alternando a carreira solo com seu eterno conjunto – está à frente do site botapraf.com.br. Com o nome inspirado no grito de guerra surgido e entoado pelo público nos shows do Camisa, o novo palco de Marcelo Nova está há um mês na internet e já conta com três programas em vídeo e outros três em áudio.

Ainda que confesse não ter muita intimidade com a web e que se atrapalha com um simples envio e-mail, Marcelo encara sem medo a nova maneira de se apresentar ao público. “Eu sou do tempo em que o mundo era redondo. Agora é liquefeito e estou tentando dar um pouco de forma a ele”, diz. E a forma, no caso, é simples e direta: rock – seja em música, informação, entrevistas.

Com a experiência de radialista (antes de arrombar as portas do rock nacional ele foi locutor por cinco anos na Rádio Aratu de Salvador, passou pela Transamérica na década de 90 e recentemente atuou como apresentador na TV FX ) e o carisma de roqueiro, Marcelo Nova apresenta em seus programas lançamentos e novidades sobre rock. “É uma visão do rock. Não vai ter só coisa velha, nem só moderninha”, diz. “Vamos mostrar desde um disco de Johnny Winter ao novo show do White Stripes”. Os programas também terão reportagens e entrevistas . “Entrevisto as pessoas e não só celebridades. O que importa é que for dito e não quem falou.”

A atualização do site é feita alternando-se um programa de rádio e um de TV. Em breve, o site estreará uma nova seção que contará com o guitarrista Luiz Carlini (Tutti Frutti, Rita Lee) dando dicas sobre o instrumento, numa espécie de escola de rock. O site também terá uma coluna fixa sobre Heavy Metal.

Disco sobre mulheres

A dedicação ao site não significa que Marcelo Nova deixou outros projetos de lado. Além do Camisa de Vênus – que gravou um show ao vivo em Minas Gerais para ser lançado em DVD – o roqueiro estará nas telas de cinema no filme O Magnata de Chorão, do Charlie Brown Júnior, que estréia em novembro. Com o ator Paulo Vilhena como protagonista, o filme contará a história de um rock star que vive entre o sucesso e seus problemas pessoais. Marcelo Nova fará o personagem “Consciência”.

E um novo disco-solo, só falando de mulheres – deve chegar em 2008. “Desde Galope do Tempo me veio a vontade de escrever essas canções”, conta. Para quem espera algo como as antigas músicas que se referiam às mulheres (Eu não Matei Joana Darc, Bete Morreu, Silvia, Lena), Marcelo avisa que é algo totalmente diferente: “Lena é uma boa canção”, diz, dando a entender que pode não estar muito à vontade com as outras citadas. “As novas canções são a visão de um homem de 56 anos sobre as mulheres. E nesses 56 anos acho que adquiri lastro suficiente para falar do sexo feminino. Mas não é Chico Buarque… Não tem nada disso de entender a alma feminina… Também não é love songs, tá me entendendo?” Para ficar mais claro, Marcelo entoa por telefone: “Os seus sonhos são meus desenganos. Mas seus enganos são iguais aos meus. Nós somos a prova viva do imenso mau gosto de Deus.”

# Originalmente publicado no Estadão.com