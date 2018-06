Memória da cidade numa canção

Não somente arquivos físicos podem guardar a memória de lugares. Documentos de outras naturezas, as obras de arte também tem seu papel na conservação do passado de pessoas, cidades, países, do mundo.

Com sua nostálgica “Lampião de Gás”, Zica Bergami retratou uma São Paulo de clima bucólico, anterior à grande expansão que transformou a cidade em metrópole.

Zica muitas vezes viu a autoria de sua obra-prima ser atribuída a Inezita Barroso, intérprete que consagrou a canção. É a sina de quase todo compositor que não é o cantor da própria obra.

Soube de Zica uns tempos atrás, quando trabalhei com uma sobrinha-neta da artista. Hoje, fiquei sabendo que ela se foi há alguns dias, aos 97 anos.

Justo então lembrar de quem nos proporcionou lembranças de uma cidade que não conhecemos.

# Depoimento ao Museu da Pessoa

# Ouça canções de Zica Bergami

# Site de Zica Bergami