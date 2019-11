Queda de árvore interdita ruas Cardeal Arcoverde e Capote Valente

A forte chuva em São Paulo no fim da tarde desta quarta-feira, 27, provocou a queda de uma árvore sobre um ponto de táxi na Rua Capote Valente, esquina com a rua Cardeal Arcoverde, no bairro de Pinheiros. A queda da árvore, por volta das 18 horas, causou o rompimento da fiação elétrica e fogo na árvore. Por causa da fiação eletrificada, o Corpo de Bombeiros interditou parte da rua Capote Valente para o trânsito de pedestres e veículos entre as ruas Teodoro Sampaio e Cardeal Arcoverde.

Já a rua Cardeal Arcoverde, uma importante via de interligação do bairro, com passagem de várias linhas de ônibus, ficou interditada para veículos no trecho entre as ruas Oscar Freire e João Moura até por volta das 20 horas.