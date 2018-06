Rio deveria continuar capital e Brasília ser na Barra da Tijuca

O Eixo Monumental seria a Avenida das Américas. A rodoviária seria no Shopping Downtown; o Parque da Cidade no Barra Garden Shopping; a Praça dos Três Poderes, com o Palácio da Justiça, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, entre o Barra Shopping e a Cidade da Música; No lugar do artificial Paranoá, as três lagoas: Tijuca, Jacarepaguá e Marapendi. As superquadras espalhadas pelos dois lados, com um deles de frente pro mar. Tudo isso depois de ter passado por São Conrado, Pedra da Gávea e Joá, com a vista se abrindo para a obra monumental. O Rio de Janeiro já era uma das mais belas capitais do mundo. Com Brasília na Barra seria imbatível.

Ímpossível saber se o velho centro carioca deixaria de se degradar, pois, mesmo sem perder o status de capital, outros centros velhos de grandes cidades se deterioraram com a expansão das metrópoles. Mas, delírio por delírio – o de JK se concretizou com Oscar Niemayer e Lucio Costa no Planalto Central – não custa imaginar como seria o Rio nesses 450 anos ainda como capital do Brasil.