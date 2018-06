Senador pidão

29.02.2008

Bob Dylan para todos. Com os preços salgados dos ingressos (de R$ 250 a R$ 900) privando muitos fãs até de sonhar em ver a lenda do rock nas duas apresentações da próxima semana em São Paulo, o senador petista Eduardo Suplicy sugeriu à Prefeitura de São Paulo que tente realizar um show gratuito com o cantor no Parque do Ibirapuera. A idéia do senador, fã ardoroso de Dylan e que costuma cantar a clássica ‘Blowin’ in the Wind’ em público em várias ocasiões, é que se aproveite um dia livre na turnê sul-americana do artista para a apresentação ao ar livre. Leia a íntegra