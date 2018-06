“… Se você não se lembra de nenhuma disputa de 3° lugar de Copa do Mundo, não se culpe. Nem mesmo os seus vencedores fazem muita questão de lembrar. Mas se você é do tipo que curte relembrar coisas como a terceira classificada naquele festival da canção, da miss simpatia, dos pilotos de terceiro escalão que se revezam no lugar mais baixo do pódio da fórmula 1 e do ganhador da medalha de bronze na Olimpíada, aqui vai a relação completa daquilo que o Zanin apropriadamente chama de “o mais triste dos jogos: …”

“… Para saudar esses jogos malditos, uma música – tão memorável quantos os embates acima – do ótimo Ultraje a Rigor, do disco “Sexo”, de 1987. …”

