TV celebra 70 anos no Brasil com prédios pioneiros esquecidos

Local dos estúdios da primeira transmissão de TV do Brasil via Google Maps

No tranquilo quarteirão entre as avenidas Afonso Bovero, as ruas Piracicaba e Catalão e um beco, nasceu na noite de 18 de setembro de 1950 a televisão no Brasil. Foi dali, onde ficavam os estúdios da pioneira TV Tupi, que há sete décadas foram transmitidos para uma antena instalada no próprio local e outra no topo do prédio do Banespa, no centro de São Paulo, as primeiras cenas gravadas ali mesmo no alto do bairro do Sumaré para televisores instalados num salão do Jockey Clube, em Pinheiros, e mais 22 aparelhos espalhados por 17 lojas, 4 bares e no saguão do imponente prédio dos Diários Associados, grupo proprietário da Tupi, na rua Sete Abril.

Mas, ao contrário do que acontece em cidades que prezam sua memória, como Londres, onde quem anda por um de seus belos parques se depara em suas caminhadas com uma simples placa dizendo que ali foi feita a primeira transmissão de TV da Inglaterra, aqui em São Paulo os quatro locais citados no primeiro parágrafo não tem uma única menção ao fato histórico dos quais foram palcos.

Apesar de amplamente citados há anos em estudos, reportagens e livros [o principal deles Chatô, o Rei do Brasil, biografia do jornalista e empresário Assis Chateaubriand escrita por Fernando Moraes, de onde foram tiradas as informações sobre as localizações desse texto], esses lugares ainda não foram alvo de ações públicas ou particulares para enaltecer a história que protagonizaram. O programa municipal de instalação de plaquetas memorialísticas ainda não passou por ali.

As instalações da Sumaré, modernizadas, continuam ativas como estúdios de TV da ESPN Brasil, mas sem lembrar nem que discretamente o feito histórico ali realizado, apesar de haver espaço em muros e portões para isso. Uma placa poderia ser colocada ali na esquina da Afonso Bovero com a Piracicaba para celebrar o que aconteceu por lá.

A antiga sede dos Diários Associados, também primeira sede do Masp e ainda palco da pré-estreia da TV, numa transmissão em circuito fechado em 5 de julho de 1950, está abandonada na Rua Sete de Abril desde que a Vivo Telefônica se desinteressou pelo local. Uma plaquinha poderia dar um novo ânimo ao lugar, mesmo que fechado.

Ali no centro da cidade, o antigo prédio do Banespa, atual Farol Santander, é o único dos locais que ainda tem algum apreço por sua memória, mas, aparentemente, essa participação como uma das antenas da primeira transmissão de TV não está destacada ali.

O Jockey Club continua lá na Cidade Jardim, sempre às voltas com ações para tentar atrair mais público como antigamente. Para isso, poderia também olhar para a sua trajetória e promover lembretes, como as já citadas simples placas, e eventos e exposições que lembrassem os momentos históricos que já presenciou além da primeira transmissão de TV do Brasil. Poderia criar uma sala exclusiva só para lembrar a pioneira assistência televisiva. Espaço não falta.

Também na Afonso Bovero, está sem qualquer menção ao que ali aconteceu o prédio que a TV Tupi construiu ao lado do beco poucos anos depois da inauguração, e que depois de sua falência, abrigou estúdios do SBT, com o programa Jô Onze e Meia por anos gravado no local, e da MTV, cujo público órfão conhece bem o edifício, o beco e o parque palco de programas inesquecíveis de apresentações musicais, entrevistas e os humorísticos Hermes & Renato e Comédia MTV, com Marcelo Adnet.

