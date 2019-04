Prêmio Capitu: ajude a escolher a brasileira que mais faz pelas mulheres

O Prêmio Capitu do Estadão/Focas reconhece as brasileiras que mais fazem pelas mulheres. A seleção inicial dos nomes foi realizada pelas jornalistas da redação do Estadão. Foram mais de 500 nomes apontados em cinco categorias: Política, Direitos Humanos, Economia e Negócios, Cultura, Ciência e Tecnologia. As seis que receberam mais indicações foram Debora Diniz, Djamila