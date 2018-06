10 dicas infalíveis para futuros focas

A seleção dos 30 jovens jornalistas da 22ª turma do Curso Estado de Jornalismo foi bastante concorrida. Os 1.531 candidatos de todo o País inscritos na edição de 2011 tiveram de enfrentar uma concorrência de 51 candidatos por vaga. Disputa maior até mesmo que a do tradicional vestibular de medicina da USP (49,25 candidatos/vaga na seleção da Fuvest 2011).

E não há como negar: a prova objetiva, redação inclusa, é a fase mais difícil. É onde ocorre o grande peneirão rumo à entrevista presencial. Por isso, oito focas vencedores deste ano resolveram contar um pouco das armas secretas utilizadas durante a preparação. Cliquem no infográfico abaixo para ver as preciosas dicas de cada um deles. E como “extras”: não deixem de clicar nos dois últimos vídeos. Orientações e informações valiosas!

Então, futuros focas: não deixem de ir se preparando, desde já, para a 23ª turma. “Quem garante a vaga é o próprio candidato”, diz o coordenador do curso, Francisco Ornellas. Uma afirmação extremamente simbólica. Background, foco, preparação e força de vontade são possíveis ingredientes implícitos nessa frase. Por enquanto é isso. Qualquer dúvida: lance-a nos comentários. Seguimos!

E MAIS:

Davi Lira de Melo, de 26 anos, cursa o último ano de Jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)