24º Curso de Jornalismo: aprovados para a 2ª fase

Confiram os convocados para participar da 2ª fase da seleção do 24º Curso Estado de Jornalismo.

Os aprovados vão participar de um dia de atividades na sede do Estadão, incluindo prova de conhecimentos gerais, produção de texto jornalístico, almoço, visita às redações do Grupo e entrevista, para os mais bem avaliados nos testes. A informação sobre a data da seleção seguirá por e-mail para cada candidato (os dias disponíveis são 12, 13, 14 ou 15 de agosto). Para dúvidas ou para confirmar a presença, use o endereço de e-mail foca@estadao.com. Parabéns e boa sorte a todos!

A lista:

Alessandra Ferreira Nicolau

Alexandre Ferraz Bazzan

Alice Pinha Wakai

Allan Elvis do Nascimento Araujo

Ana Carolina do Prado Ferraz de Oliveira

Ana Caroline de Lima

Ana Elisa Assumpção de Pinho

Ana Laura Farias Gonçalves

Angelo Capontes Jr.

Antonella Zugliani

Barbara Bigarelli

Bárbara Lima Bretanha Galvão

Bárbara Reis Tavares

Bernardo Augusto Pereira de Almeida

Bruna de Almeida Pinto

Bruno Henrique Batista Teixeira

Camila Martins de Queiroz

Camila Montagner Fama

Carina Bacelar Nascimento Gomes Pinto

Carolina Lourenço da Costa Duarte Rosa

Celso Augusto de Freitas Filho

Cíntia Serasuela Papile

Claudia Assencio de Campos

Davi Barboza Cavalcanti

Denny Anderson Farias Costa

Diogo Tognolo Rocha

Eduardo Araújo Donida

Felipe Resk de Queiroz

Fernanda Fernandes Beirão Rodrigues de Oliveira

Fernando de Assis Arbex

Filipe Faria Rangel

Guilherme Souza Sobota

Gustavo Nunes de Aguiar

Heitor Braga Flumian

Helena Lívia Dedecek Gertz

Heloisa Guilherme Fávaro

Ian Chicharo Gastim

Igor David Gadelha Miranda

Igor dos Santos

João Eduardo Colosalle de Souza

Jordana Diógenis Belo

Julia Amado Xavier de Oliveira Affonso

Juliana Bonfiglio Palma

Juliana Diógenes de Araújo Lima

Juliana Oliveira da Cruz

Julio Cesar Vasconcellos Filho

Júlio Márcio Oliveira Silva

Karoline Longo Porto

Larissa Fafá Freisleben

Letícia de Almeida Autran Monteiro

Leticia Gare Ginak

Lorena Tabosa Silva

Lucas de Vitta Lima

Lucas Fernando Divino Catta Prêta

Lucas Oliveira Martins

Luciana Arraes de Alencar Assis

Luís Felipe de Morais

Luisa de Carvalho Leite

Luísa Guimarães Torre

Luísa Roig Martins

Luiz Fernando Toledo Antunes

Luiza Barreto de Carvalho

Luiza Bonemer Tenente

Maíla Diamante Brun

Marcelo Osakabe

Marco Antônio Cunha de Carvalho

Maria Carolina Gonçalves

Mariana Barbosa Ferraz Gominho

Mateus Andrighetto Tamiozzo

Matheus Felipe Maderal Rodrigues

Mel Bleil Gallo

Millena Grigoleti da Silva

Narlir Gustavo Elias Galvão

Natasha Ísis Rodrigues da Silva

Paula Costa Nunes de Carvalho

Pedro José Sibahi

Rafael Silveira Gloria

Ravi Soares Botelho

Renan Lacerda Feitosa de Araújo

Rodrigo de Carvalho Serpa

Ronald Lincoln Cardoso Barreto Juniors

Sarah Brito Moretto

Suellen de Oliveira Amorim

Teresa Araujo Dias

Thamara Silva Pereira

Thiago Camargos Koguchi

Vanessa Abreu de Oliveira Vieira

Victória Amaral Pinto Mantoan

Vitor Soares Torres

Vivian Codogno Ribeiro