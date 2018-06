2º Prêmio Tetra Pak de Jornalismo Ambiental anuncia vencedora

A estudante de Jornalismo Sarah Teófilo Marcelino, de 21 anos, foi a vencedora do 2º Prêmio Tetra Pak de Jornalismo Ambiental, realizado em conjunto com a Semana Estado de Jornalismo Ambiental.

Estudante do 8º semestre de Jornalismo da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Goiânia, a universitária inscreveu uma reportagem sobre iniciativas de fazendeiros goianos que contribuem para a preservação do Cerrado, considerado o segundo maior bioma brasileiro, no Estado de Goiás.

O anúncio da reportagem vencedora foi feito hoje (22), em São Paulo, pelo diretor de Desenvolvimento Editorial do Estadão, Roberto Gazzi, e pela gerente de Relações Institucionais da Tetra Pak, Daniela Alves. Os trabalhos inscritos exploraram a viabilidade do crescimento econômico sem destruir o meio ambiente.

Seis finalistas participaram da etapa final de entrevistas com um júri formado por jornalistas do Estadão, um acadêmico e a representante da Tetra Pak, Daniela Alves. Os finalistas tiveram suas reportagens publicadas no Portal Estadão e farão uma viagem, organizada pela Tetra Pak, para visitar áreas florestais no Paraná.

A universitária Sarah Marcelino terá sua reportagem publicada na edição deste sábado (23) do jornal O Estado de S.Paulo e foi premiada com uma viagem para Austin, nos Estados Unidos, onde participará de um programa de estágio personalizado no Centro Knight para o Jornalismo nas Américas, da Universidade do Texas.

Confira o trabalho dos seis finalistas do 2º Prêmio Tetra Pak de Jornalismo Ambiental no Portal Estadão.