Na quarta-feira retrasada fizemos uma visita à Câmara Municipal guiada pelo ex-foca e editor-assistente de política Iuri Pitta. O exercício proposto: achar uma pauta com o tema projeto de lei. Decidi fazer um levantamento sobre a relevância dos projetos apresentados neste ano, inspirado por trabalhos como os da ONG Transparência Brasil

.

A matéria experimental teve o título “30% dos projetos de lei da Câmara Municipal deste ano são irrelevantes”. Pitta apontou dois grandes erros no texto: não ter o outro lado, no caso as aspas dos 15 vereadores citados; e considerar um projeto como irrelevante – seria melhor dizer “de baixo impacto”. Minha desculpa esfarrapada é que não consegui ouvi-los a tempo de mandar o texto no prazo. Uma pauta como essa no jornal, quero acreditar, não teria um prazo tão rígido, e assim essa lacuna poderia ser facilmente preenchida.

.

Rafael Abraham, de 24 anos, cursa o último ano de Jornalismo na Universidade Metodista de São Paulo (Umesp)