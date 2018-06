Participantes destacam direitos humanos e refugiados na Semana Estado 2016

Por Sara Abdo

Ao final da Semana Estado de Jornalismo, que em 2016 tratou do tema “Grandes Coberturas: quando o jornalismo vira maratona”, os participantes elegeram como uns dos destaques a palestra sobre direitos humanos, na quinta-feira, 20, e a discussão sobre refugiados e crise humanitária, na sexta-feira, 21.

Marcos Furtado, do Instituto IBMEC, no Rio de Janeiro, fez um balanço positivo da programação. Bolsista em sua faculdade, ele diz que ao longo de um ano pesquisou sobre a Semana Estado, e parecia um sonho estar presente nesta edição. “Tremi todo ao conversar pessoalmente com a Letícia Duarte”, disse o estudante sobre seu encontro com a repórter especial do jornal Zero Hora, que escreveu uma reportagem sobre a crise dos refugiados Europa e uma das palestrantes. “Eu já acompanhava as reportagens dela”.

O carioca diz já ter uma pauta para concorrer ao 11º Prêmio Santander Jovem Jornalista. “Quando voltar para o Rio, preciso só definir um ângulo para a reportagem”.

De Piracicaba, Marcelo Uliana, 25, está no primeiro ano de jornalismo e veio à Semana Estado acompanhado por mais um colega. Na opinião do estudante, a Semana funcionou também como uma aula que, inclusive, ajudou-o a perceber que assuntos quer estudar e aprimorar ao longo da graduação. “Foi legal ter vindo no 2º semestre da graduação, apesar de ter sido difícil acompanhar algumas palestras mais dinâmicas”. Entre as palestras, Uliana destacou os temas do direitos humanos e as grandes coberturas esportivas.

A estudante Mônica Amorim, da faculdade FAPCOM, é também estagiária de comunicação no SESC Consolação. Ela avaliou que o conteúdo dessa edição do evento lhe renderá avanços na graduação e na carreira como jornalista. Entre as palestras, Mônica também foi outa que destacou o tema “Em busca da paz: a crise dos refugiados”, conduzida por Letícia Duarte, do Zero Hora e Claudia Antunes, do Médico Sem Fronteiras. “Gosto do tipo de matéria com maior profundidade, como a feita pela Letícia. São reportagens sustentadas pela empatia”.