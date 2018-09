Universitários de todo o Brasil aprovam Semana Estado

Por Leonardo Zvarick

No último dia de palestras da Semana Estado, estudantes de jornalismo de diversas regiões do país lotaram o auditório do Estadão para participar dos painéis “Juntando os pontos” e “Rádio a todo momento”. O evento, que teve público médio de 320 pessoas por dia, contou com quatro dias de palestras workshops e visitas guiadas à redação do jornal.

As estudantes Camila Pollin, 19, e Sabrina Tagliari, 17, vieram de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ambas destacaram o workshop de lide como um dos pontos altos da programação. “A gente está acostumada com outra realidade, em que dificilmente temos contato com jornalistas tão experientes. Essa palestra me deixou bastante inspirada, principalmente agora no começo do curso”, disse Camila.

Criada em 1993, a Semana Estado é um dos mais tradicionais eventos voltados à formação de jovens jornalistas, aproximando universitários de profissionais do mercado.

Nesse ano, com o tema ‘Jornalismo em pauta’, foram discutidos novos formatos e plataformas para a produção jornalística. Daniel Rocha, aluno da Universidade Federal do Ceará, veio com o intuito conhecer as novidades do mercado. “No meu estado, a gente ouve muito falar sobre programação e jornalismo de dados, mas é algo que raramente vemos acontecer”, relata o estudante, que já veio a São Paulo em 2016 para participar do congresso Intercom.

Em sua primeira visita ao Estado, a fluminense Maria Clara Pestre, que está prestes a se formar, descreve o panorama apresentado pelos palestrantes como muito estimulante. “Conhecer iniciativas independentes e novas plataformas de produção é algo que me inspira e renova meu ânimo agora que estou entrando no mercado de trabalho”, diz após a palestra sobre novos formatos de jornalismo radiofônico.

Paralelamente, a Semana Estado também promove o Prêmio Santander Jovem Jornalista. Os participantes do evento poderão enviar, até a próxima quarta-feira, às 18h00, reportagens com o tema ‘Iniciativas por uma sociedade mais plural e inclusiva’ para concorrer. O vencedor ganhará uma bolsa de intercâmbio na Universidade de Navarra, na Espanha.

Jheniffer Freitas, estudante da Universidade de Mogi das Cruzes, foi uma das finalistas do concurso do ano passado. Apesar de não ter vencido, a reportagem que produziu acabou se tornando o tema de seu Trabalho de Conclusão de Curso. “É uma vivência sempre muito boa, que amplia nossa visão de mundo. Tanto pelo contato direto com jornalistas, quando pelas temáticas apresentadas”, diz a jovem, que já planeja participar da próxima turma do Curso Estado de Jornalismo, em 2019.