A cobertura do Enem no ‘Estadão.edu’

Oi, pessoal,

Fui um dos focas presentes na redação durante o fim de semana do Enem e tive a oportunidade de ajudar o editor Sergio Pompeu e a equipe do Estadão.edu na cobertura.

O Estadão.edu foi o primeiro a noticiar o problema no cartão-resposta, as falhas de impressão na prova amarela, as colas via Twitter, as ameaças de processo via Twitter (!) e, finalmente, a possibilidade de realização de uma nova prova.

No vídeo abaixo, converso com a sub-editora Carolina Stanisci e os repórteres Felipe Mortara e Carlos Lordelo sobre essa emocionante cobertura. Confiram!