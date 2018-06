A hora de dizer ‘tchau’

Depois de quatro dias na Argentina, estamos de volta ao Brasil. Na mala, trouxemos algumas boas lembranças, como as visitas aos jornais Clarín e La Nación. E voltando para casa também iniciamos nossa temporada de despedidas.

Essa foi nossa última viagem. Antes, fomos ao interior de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Ótimas oportunidades para conhecermos mais sobre algumas indústrias polêmicas. E uma chance para nos divertirmos fora da rotina no Estadão.

Além disso, teremos concluído nosso suplemento em poucos dias. Motivo de alívio e de orgulho. Tem sido um trabalho realmente grande lidar com o prazo apertado para produzir as matérias. Só espero que gostem do resultado no dia 11.

A última semana também se aproxima. É tempo de refletir sobre os últimos três meses e, entre uma aula e outra, de preparar estratégias para o pós-curso. Tarefa tão complicada quanto assustadora.

Por mais dolorido que pareça seguir em frente, sinto estar dando um passo necessário. Ou, como diriam os especialistas em administração de carreiras Vicky Bloch e Luiz Carlos Cabrera, fechando um ciclo. Aliás, o maior e mais intenso dos últimos tempos.