Não é preciso estar em uma grande redação para fazer jornalismo investigativo, diz Alana Rizzo

Por Jéssica Petrovna

Ao terminar sua palestra na Semana Estado de Jornalismo, Alana Rizzo foi cercada por um grupo de participantes que falavam sobre o interesse pelo gênero investigativo e tentavam extrair uma orientação para começar a seguir na área. Essa é uma das especialidades da jornalista que já foi diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e repórter especializada em política e investigação em diversos veículos.

Antes de falar sobre o tema, ela brinca que “não existe jornalismo investigativo, afinal, todo jornalismo é um processo de investigação”. Ainda de acordo com a jornalista, o que diferencia o gênero do trabalho feito cotidianamente nas redações é o nível de aprofundamento das pautas e do trabalho de apuração.

É por isso que, com redações cada vez mais enxutas e um cenário de instabilidade política que ocupa grande parte do noticiário, essas produções estão cada vez mais escassas. “O chamado jornalismo investigativo está, de certa forma, pausado no Brasil. É claro que existem boas reportagens e grandes jornalistas, mas é cada vez mais difícil ver grandes investigações ou equipes que se dediquem a pautas de longo prazo”, avalia.

Nesse contexto, a palestrante defende que é um trabalho que precisa ser retomado considerando a importância que exerce para a democracia. “O jornalista precisa ir atrás daquilo que ninguém quer que seja revelado, principalmente quem está no poder e está mais suscetível a cometer abusos”.

Com base nessa necessidade, Alana dá algumas dicas para quem está começando agora com o intuito de enveredar por esse caminho e destaca: “Não é preciso estar dentro de um grande jornal para produzir jornalismo investigativo. É só ter uma boa pauta e ir atrás do que ninguém está revelando”.

Nesse sentido, a primeira dica é: fique atento aos dados e, se encontrar alguma coisa que pode render uma boa pauta converse com pessoas mais experientes e peça indicações sobre o melhor caminho a seguir para o desenvolvimento da pauta.

Depois disso, a palestrante recomenda ouvir o maior número de fontes possível. “O bom jornalismo passa por ouvir muitas pessoas. A pauta com um ou duas fontes não tem a mesma qualidade de uma que escuta dez, vinte ou trinta… Assim é possível ver os diversos ângulos e ir ‘montando o quebra cabeça’ aos poucos”, pontua.

Por fim, a ex-diretora da Abraji indica que para iniciar um trabalho investigativo é necessário pesquisar nos bancos de dados abertos ou usar a Lei de Acesso à Informação para encontrar aquilo que, muitas vezes, os repórteres não conseguem encontrar no trabalho cotidiano.