Além das palavras

Só o texto já não basta. Cada vez mais, matérias reproduzidas na mídia impressa vem acompanhadas de elementos que dão um “up” no conteúdo. E o que seriam esses elementos? Fotos, infográficos ou qualquer material artístico, segundo o diretor de Arte do Grupo Estado, Fábio Sales, que conversou com os focas na segunda-feira, 17. De fato, jornais e revistas enfrentam a dura realidade de se atualizarem como meios de comunicação para fazerem frente ao advento e avanço da internet.

Segundo Fábio Sales, os textos impressos precisam ser diferentes daqueles encontrados na web. Do contrário, o leitor não se interessa – afinal, por que ele compraria um jornal se é possível ler a mesma coisa, de graça, em um site? Opinião, análise, bastidores e a sempre bem-vinda infografia são os chamativos para a boa leitura de um periódico.

Para ilustrar o que dizia, Fábio Sales recorreu à reforma gráfica do Estadão, concluída em março de 2010. Com mais fotos e material infográfico, os leitores consideram o jornal, agora, mais “leve e simples de se ler”. “E suja menos as mãos de tinta”, brincou Sales.

Curioso para conhecer as artes do Estadão? Acesse a página dos Especiais do jornal.