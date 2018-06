Ângela Bastos e Beatriz Jucá: os recursos da internet para grandes reportagens

Por Júlia Corrêa e Luciana Amaral

Ao decorrer da história do jornalismo, as grandes reportagens tiveram

destaque no meio impresso. Algumas delas inclusive viraram obras

importantes da literatura brasileira, como os relatos da Guerra de

Canudos feitos por Euclides da Cunha, publicados no Estadão em 1987, e

transformados no livro Os Sertões.

Com a chegada da internet, essa forma de narrativa ganhou novas

possibilidades. É o que afirmam as jornalistas Ângela Bastos, do

Diário Catarinense, e Beatriz Jucá, do Diário do Nordeste. Elas são as

responsáveis pelas grandes reportagens “As quatro estações de Iracema

e Dirceu” e “O Quinze”, respectivamente, ambas com repercussão

nacional pela qualidade dos textos e da utilização multiplataforma do

conteúdo.

Ângela começou na profissão quando somente o texto para o jornal

impresso era exigido dos repórteres, porém, viu a web se tornar um

meio imprescindível para o jornalismo. “Me deparei que não podia mais

fazer só o texto. Hoje não consigo me conceber só pensando nele. É a

premissa para todo jovem repórter.”

Para Beatriz, esse processo de transição fez com que o online fosse

“vilanizado” por alguns. Contudo, ela acredita que a internet oferece

cada vez mais recursos para o jornalista tirar proveito. No caso da

reportagem de “O Quinze”, finalista do Prêmio Esso de 2015, ela

ressalta que o mini documentário publicado online sobre a seca do

Nordeste permitiu que o público compreendesse de forma mais

consistente a situação da população local.

A repórter de Santa Catarina lembra que, apesar das múltiplas

ferramentas existentes, é preciso, em primeiro lugar, ter uma boa

história para contar. “Não adianta ter só imagem bonita. Tem que ter

conteúdo, e do bom. Quando elaborei a pauta, já pensei que deveria ser

multimídia. Vislumbrei para a internet e pensando para a televisão

também.”

É a existência de uma boa narrativa que costuma convencer os jornais a

investirem em um material sofisticado distribuído em diversas

plataformas, considera Beatriz. Na opinião de Ângela, uma grande

reportagem adaptada aos novos meios não apenas gera mais audiência

como ainda atrai leitores qualificados e que se envolvem com a

matéria. “Não é uma leitura fácil. Leva pelo menos uma hora para ver

tudo com calma.”