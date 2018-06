Anote as palestras da Semana Estado

Vai participar da Semana Estado de Jornalismo? Agora você já pode conferir a lista dos palestrantes do evento, que ocorre de 22 a 25 de outubro e terá como tema central Por Dentro das Grandes Coberturas.

Durante a semana, o auditório do Estadão vai receber jovens de mais de 40 faculdades de jornalismo do Brasil todo. Os universitários que participarem dos quatro dias de palestras ainda poderão concorrer ao 8º Prêmio Santander Jovem Jornalista, que dá ao vencedor bolsa para cursar um semestre de estudos na Universidade de Navarra, na Espanha.

Só para lembrar, o evento ocorre das 14 às 17h30. E, neste ano, teremos mais uma novidade: visitas guiadas à redação. Para conseguir vaga, chegue cedo e peça a senha para as recepcionistas, porque as vagas são limitadas.

Não terá como acompanhar as palestras aqui em São Paulo? Veja a transmissão ao vivo em www.universia.com.br.

Confira a lista de palestrantes da Semana Estado de Jornalismo:

Dia 22 (terça-feira)

Bloco 1 – Pensar, apurar e escrever grandes reportagens

Palestrantes: Ricardo Gandour, diretor de Conteúdo do Grupo Estado; Marcelo Beraba, diretor da Sucursal Rio do Estadão e Abraji; Ramón Salaverría, da Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra

Bloco 2 – Por dentro do contexto internacional

Palestrantes: Denise Chrispin, que foi correspondente do Estadão nos EUA; Eleonora Gosman, correspondente do Clarín; Mac Margolis, correspondente da Newsweek

Dia 23 (quarta-feira)

Bloco 1 – Aproximando a economia do leitor

Palestrantes: Bruno Ferrari, editor da revista Exame; Cley Scholz, editor do Portal Economia e Negócios; Paulo Totti, ex-Valor Econômico

Bloco 2 – O repórter multimídia

Palestrantes: Edison Veiga, repórter do Estadão, e Vitor Hugo Brandalise, GQ Brasil; Luis Fernando Bovo, editor-executivo do Portal Estadão; Luiz Iria, especialista em Infografia e Inovação Digital, ex-Abril

Dia 24 (quinta-feira)

Bloco 1: Eleições e cobertura política

Palestrantes: Gil Castello Branco e Carlos Bendo, ONG Contas Abertas; Marcelo Moraes, diretor da Sucursal de Brasília; Márcia Cavallari Nunes, diretora-executiva do Ibope

Bloco 2: Educar, formar e informar

Palestrantes: Carmen Scandiuzzi, cobertura de FUVEST/TV Estadão; Daniel Cara, coord. da Campanha Nac. pelo Direito à Educação; Ana Dayse Dorea, reitora honorária da UFAL e Cons. Nacional de Educação

Dia 25 (sexta-feira)

Bloco 1: Reportagens ganham vida na cidade

Palestrantes: Bruno Paes Manso, repórter do Estadão; Daniela Arbex, repórter da Tribuna de Minas (Esso/2012); Pablo Pereira, Blog da Garoa

Bloco 2: A cobertura de grandes eventos esportivos

Palestrantes: Equipes Esportes e Infografia do Estadão; Fernando Melo, assessor de imprensa do Palmeiras; Wilson Baldini Jr., repórter do Estadão