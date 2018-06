As eleições numa grande redação

Os focas de 2010 chegaram no Estadão em um período movimentado. Pela primeira vez, pudemos acompanhar a cobertura jornalística das eleições em um grande jornal. No dia 3 de outubro, nos dividimos em grupos que trabalharam na editoria de política, no portal, na TV Estadão e nas sucursais.

No portal e na política, os focas apuraram informações e escreveram textos. Nas sucursais, receberam notas de repórteres que estavam na rua e ajudaram no fluxo de informações para a redação em São Paulo. Na TV Estadão, os focas ajudaram a produzir o conteúdo.

Alguns de nós já haviam trabalhado nas eleições municipais de 2008 em jornais do interior. Eu estudava em Juiz de Fora, em Minas, e estagiava em um grupo de comunicação local. Apesar de ter aprendido bastante na ocasião, a experiência atual foi completamente nova e enriquecedora. Eleições presidenciais são um momento histórico para o País e fazem os jovens focas pensarem na importância de sermos jornalistas. A Carol, que em 2008 estagiava em uma TV Universitária, resumiu bem como foi a nossa sensação: “A relevância da eleição deste ano foi maior, e nossa responsabilidade também.”

Neste ano, eu tive a oportunidade de acompanhar a cobertura na sucursal do Rio, Estado onde nasci. Gostei da experiência e, como jornalista, espero participar ainda de muitas outras eleições.