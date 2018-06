As perguntas são a resposta

Foto: Eric Gaba / Wikimedia

.

Qual a principal fonte de conhecimento para um ser humano? Livros, jornais e revistas são boas respostas. Aprender com um bom professor também é imprescindível. Convivência e experiência de vida, claro, não podem ficar de fora. Mas se há algo que descobrimos nas aulas com Luiz Felipe Pondé , é que podemos aprender – e muito – com nós mesmos.

.

Os assuntos variam: Deus, ciência, costumes, aborto, etc., fora alguns outros que não posso mencionar aqui. Em todos eles, Pondé faz papel de mediador e, mais do que tudo, de provocador. Ele questiona nossos princípios e idéias de uma maneira que nos faz refletir se o que acreditamos é tão certo ou se os outros estão tão errados quanto pensamos. Para tanto, seu único recurso são as perguntas.

.

E, às vezes, somos pegos de surpresa por nossas próprias opiniões e contradições. Postos hipoteticamente em situações nas quais nunca pensamos (algumas extremas, é verdade), aprendemos a complexidade do mundo em que vivemos. Raciocinamos de maneiras novas, abrimos nossas mentes e encontramos razões e sentidos onde nunca imaginamos.

.

A habilidade de Pondé em nos provocar é baseada em sua capacidade de questionar fazendo parecer que ele não tem uma opinião definida sobre o determinado assunto, embora saibamos que tenha – uma lição para qualquer jornalista, que deve sempre deve ter como arma o ponto de interrogação no final das frases.

.

Reinaldo Adri, de 22 anos, é formado em Jornalismo pela Universidade Para o Desenvolvimento do Estado e Região do Pantanal