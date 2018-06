Bastidores: ‘Estado pode ser maior beneficiado com a exploração’

Oi, pessoal!

Confiram neste vídeo os bastidores da minha reportagem no suplemento dos focas publicado no dia 11. Minha matéria foi uma “sub” – no jornalismo, uma matéria complementar a uma mais importante, chamada de “abre” – desta: Petrobrás vai reordenar dutos em SP. As duas falam sobre os impactos da exploração do petróleo no pré-sal em São Paulo.

Documento Acesse o PDF da matéria Estado pode ser maior beneficiado com a exploração PDF

Frederico “Cedê” Silva, de 24 anos, é formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas)