Bolsas de pós-graduação fora do País

Dia desses, lendo o post do Davi, lembrei-me de quanto tempo já passei pesquisando bolsas de estudos no exterior. Durante a graduação, tive a oportunidade de estudar um ano de Jornalismo em Sevilha, na Espanha, e essa experiência aumentou ainda mais minha vontade de correr para fora do País logo após o término do curso. Infelizmente, no ano em que tentei, o Master que eu mais queria havia cortado as bolsas para non-EU students.

Acabei mudando para São Paulo e não tentei mais, no entanto, minha lista de sites visitados segue intacta. Há opções nas melhores universidades da Europa e dos Estados Unidos, todas com foco em Jornalismo e nos seus mais diferentes segmentos. Para vocês, que também têm vontade de estudar fora, mas não têm condições financeiras de bancar a especialização, segue um apanhado bacana de programas de pós-graduação. Bom proveito e boa sorte!

Erasmus Mundus Master’s: Journalism, Media & Globalisation

Bolsa de até € 48 mil e quatro linhas de pesquisa: Media and Politics, Business & Finance Journalism, Journalism and Media Across Cultures e War and Conflict.

Comunicación Corporativa, Publicitaria y Política

Cobre 86.7% do valor do curso e oferece passagem de ida e volta para a Espanha e seguro de vida.

Máster de Periodismo El País

Cobre 66.6% do valor do curso e oferece passagem de ida e volta para a Espanha, seguro de vida e € 1.200 mensais.

Máster en Dirección de Comunicación Corporativa

Cobre 70% do valor do curso e oferece passagem de ida e volta para a Espanha e seguro de vida.

Máster en Periodismo El Mundo

Cobre 64% do valor do curso e oferece passagem de ida e volta para a Espanha, seguro de vida e € 1.200 mensais.

Máster em Radio

Cobre 62,35% do valor do curso e oferece passagem de ida e volta para a Espanha, seguro de vida e € 1.200 mensais.

Máster en Realización y Diseño de Programas y Formatos en Televisión

Cobre 66.6% do valor do curso e oferece passagem de ida e volta para a Espanha, seguro de vida e € 1.200 mensais.

Máster Oficial en Gestión de Empresas de Comunicación

Cobre 60% do valor do curso e oferece passagem de ida e volta para a Espanha, seguro de vida e € 1.200 mensais.

Máster Oficial en Periodismo Multimedia El Correo

Cobre 66.6% do valor do curso e oferece passagem de ida e volta para a Espanha, seguro de vida e € 1.200 mensais.

Máster em Periodismo Agencia EFE

Cobre 66.6% do valor do curso e oferece passagem de ida e volta para a Espanha, seguro de vida e € 1.200 mensais.

Knight Science Journalism Fellowships at MIT

U$ 65 mil mais o valor da matrícula e benefícios.

John S Knight Journalism Fellowships – Stanford University

U$ 60 mil mais o valor da matrícula e benefícios (moradia, seguro de vida, livros e outros).

Academic Programs at Columbia Journalism School

Vários tipos de bolsas. Vale o clique para pesquisar a que se encaixa melhor em cada perfil.

Gabriela Forlin, de 23 anos, é formada em Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali)