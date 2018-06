O Curso Estado de Jornalismo Aplicado “engatou” de vez. Desde segunda-feira, 19, os focas estão passando pelos veículos de comunicação do Grupo Estado (O Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde, Rádio Estadão/ESPN e Agência Estado) e acompanhando as atividades das editorias de cada um.

Com isso, os 30 focas estão espalhados pela empresa. Mas se há um lugar comum a todos, este é o 1° Mezanino do prédio administrativo, onde fica a famosa sala de estudos e de prática de redação do Curso. Não deixa de ser o “cantinho” dos focas.

Veja, abaixo, algumas fotos deste andar e conheça o local por onde circulam os alunos do Curso.

Clique nas fotos para ampliar:

Ex–Libris



Um vitral exibe o famoso brasão d’O Estado de S. Paulo. O desenho mostra o imigrante francês Bernard Gregoire anunciando a venda de exemplares do jornal no final do século XIX.

Os fundadores

Um quadro de Cândido Portinari, além de decorar o andar, exibe os fundadores do Estadão, criado em 4 de janeiro de 1875 com o nome de A Província de São Paulo.

A escada

Estes degraus merecem registro: são neles que os focas posam para a foto oficial do Curso.

Leitura

Mesas e poltronas espalhadas pelo 1°M são um atrativo em especial para se ler o jornal ou um bom livro.

História

Painéis contam a trajetória do Estadão, desde a fundação até a chegada do novo milênio; as capas exibem fatos importantes noticiados pelo jornal.

Sala, doce sala



E esta é a sala de aulas e de prática de redação do Curso Estado.



José Roberto Gomes, 22 anos, cursa o último ano de Jornalismo da Faculdade Cásper Líbero