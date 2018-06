A Nau dos Insensatos, de Hieronymus Bosch (1450-1516)

SANTA CRUZ DO SUL (RS) — Noite de festa. Em meio a palestras, visitas de campo, deadlines para reportagens e para posts deste Em Foca, eu e meus novos 29 grandes amigos ganhamos um jantar especial ontem. Por isto, este texto não se compromete com a habitual seriedade do autor. Hoje é dia de haikai, bebê leitor(a).

Nossa passagem para a segunda metade do Curso Estado de Jornalismo — que nesta quinta-feira, 20, chega a seu quinquagésimo dia de um total de 100 — traz uma lição improvável, incidental em meio a todo rigor que nos é cobrado: não é preciso álcool para ficar ébrio. Embriagar-se de amizade é o melhor presente que podemos nos dar nos justos momentos de celebração.

Ouvimos e dançamos todos os tipos de música, entre tantas cores e corpos. Talvez parecesse ridículo se visto de fora. Mas, para nós, foi um instante belo de comunhão. E como não acreditar na beleza quando nossa alma fica com menos de 20 anos? Que comemoremos a vitória de metade do percurso! Não há ressaca quando só transbordamos bons sentimentos.

José Gabriel Navarro, de 22 anos, é formado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo e cursa pós-graduação lato sensu em Globalização e Cultura na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo