Com vocês, a turma do 2ª Curso de Jornalismo Econômico

Saiu a lista dos 25 aprovados para o 2º Curso Estado de Jornalismo Econômico, realizado em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV/EESP). De 2 de julho a 31 de agosto, esses jovens profissionais, vindos de todas as regiões do País, terão aulas teóricas de economia dadas por professores da FGV e farão atividades monitoradas por experientes jornalistas do Grupo Estado. O curso inclui, ainda, atuação prática nas redações do Estadão, do Jornal da Tarde, da Agência Estado e do Portal.

Conheça os aprovados: André Rossi de Oliveira Ribeiro, Anna Carolina Rodrigues da Rocha, Bernardo Guimarães Caram, Camila Souza Ramos, Carlos Eduardo Caldas de Souza, Dayanne Martins Sousa, Eduardo Azevedo de Vasconcelos, Fábio Farias Figueiroa, Gabriela Franco Vieira, Heraldo José Marqueti Soares, Igor Sousa Reis, José Roberto Castro e Silva, Kellen Pacheco Moraes, Laís Fraga Alegretti, Lucas Mussashi Odaguil Hirata, Luís Filipe Silveira Lima, Mariana Bastos Tokarnia de Oliveira, Nathan Alves Lopes, Rayani Mariano dos Santos, Ricardo Della Coletta de Carvalho, Roberto Seraphim Dumke, Stefânia Akel Porfírio de Rezende, Talita Fernandes de Jesus, Tiago Cisneiros Barbosa de Araújo e Vanessa Régia Beltrão Rabelo.

Parabéns a todos!