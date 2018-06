Começam inscrições para 5º Curso Estado de Jornalismo Econômico

Começaram nesta segunda-feira (2 de março) as inscrições para o processo seletivo do 5º Curso Estado de Jornalismo Econômico, realizado pelo Grupo Estado com parceria da Fundação Getúlio Vargas (FGV/EESP). Podem participar jornalistas formados em 2013 e 2014, além de alunos de último semestre de faculdades de jornalismo de todo o País.

O programa é gratuito e tem duração de três meses – de 11 de maio a 7 de agosto -, em período integral. Pela manhã, os participantes têm aulas teóricas com professores da FGV e aperfeiçoamento jornalístico monitorado por experientes profissionais do Grupo Estado. À tarde, a turma atua na redação, em sistema de rodízio, com a possibilidade de acompanhar na prática a rotina de trabalho do Estadão impresso, do portal Economia & Negócios e da Agência Estado.

“O curso proporciona um verdadeiro mergulho no dia a dia da redação e, principalmente em Economia, um desafio muito interessante”, diz Malena Oliveira, de 24 anos, que hoje trabalha no Economia & Negócios. “Nosso amadurecimento é exponencial.”

A inscrição é online e ocorre junto com a primeira fase de seleção, até 29 de março. O candidato precisa cadastrar currículo no site vagas.com.br, escrever uma justificativa de interesse no curso e informar qual foi, em sua opinião, a notícia mais importante da cobertura econômica em 2014. Também passa por testes de múltipla escolha de conhecimentos econômicos, português e inglês.

“Se você não entende muito de economia, mas tem interesse na área, não tenha medo de se inscrever”, afirma Igor Gadelha, de 24, contratado pela Agência Estado após o curso. “As aulas com os professores da FGV são muito boas e didáticas. Participar da rotina de trabalho de veículos com repercussão nacional e internacional também foi bem interessante.”

Até 75 jovens serão aprovados para a segunda fase, na sede do Estadão, em abril. Em um dia de atividades, passarão por novo teste de conhecimentos e vão redigir uma reportagem econômica. Haverá, ainda, entrevista com profissionais do Grupo Estado. O resultado final será divulgado em 16 de abril. O curso tem patrocínio do Itaú.

Na página www.estadao.com.br/focas, o candidato encontra mais informações sobre o curso. É possível também ver novidades e dicas em www.facebook.com/CursosEstadoDeJornalismo.