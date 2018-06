Confira a lista dos aprovados para a segunda fase de seleção do 28º Curso Estado de Jornalismo

Foi divulgada hoje, dia 4, a lista dos candidatos aprovados para a segunda fase de seleção do 28º Curso Estado de Jornalismo. A próxima etapa do processo é presencial e vai ocorrer na sede do Estadão, em São Paulo, nos dias 22, 23 e 24 de agosto.

Os aprovados para a segunda etapa vão ter um dia de atividades no jornal. Na parte da manhã, fazem prova com 30 questões de múltipla escolha (incluindo perguntas de conhecimentos gerais e português) e redação de um texto jornalístico. No intervalo após o almoço, vão conhecer a redação e outras áreas do Grupo Estado. E, à tarde, participam de um processo de entrevista.

No dia da segunda fase, os selecionados devem trazer uma foto 3×4 e a cópia da declaração da faculdade ou do diploma de formação. Todos os selecionados vão receber e-mail com orientações sobre o endereço e o horário marcado para o processo.

Confira, abaixo, a lista de aprovados. Parabéns a todos!

Alanis Hitomi Ishihara Brito Brasileira

Alessandra Goes Alves

Alessandra Monnerat Ferreira

Amanda Moura

Ana Beatriz Assam

Ana Julia Dzierwa Mezzadri

Ana Luisa Abdalla

Ana Luiza Bongiovani Batista de Souza Figueiredo

Ana Paula Lima Ribeiro

Anderson Juno Fernandes Oliveira

Andre Felipe Nunes Klojda

André Lux

Andressa da Silva Vilela

Anselmo Penha Feitosa

Artur Ferraz de Menezes Feitosa

Beatriz Lima de Castro

Beatriz Vitor de Lima Moura

Bruno Vieira Brixel

Caio Sartori

Carolina Busolin Carettin

Carolina Goyer Teixeira

Catharina Obeid

Clara Cavalcanti Rellstab

Érika Motoda

Éros Mendes Antonio

Fabiane Fernandes Carrijo

Fernanda Garcia Alves Figueredo

Fernando Oliveira Nunes de Souza

Filipe Strazzer Santiago

Gabriel Alves da Silva

Gabriel Vinicius de Sousa

Guilherme Afarelli Venaglia

Guilherme Guerra de Oliveira Campos

Guilherme Osinski

Igor Leonardo Truz Moraes

Ingrid Maria Ferrari Alves

Jéssica Díez Corrêa

João Paulo Martins Ferreira

João Vítor Nunes Marques

Jonathas Cotrim

Júlia Belas Trindade

Karen Pavani Goulart

Karina Rivera de Campos

Lara de Oliveira Santos

Lara Vieira de Faria

Larissa Gaspar Coelho Pinto

Larissa Yurie Maruyama

Lorena Lara Garcia de Oliveira

Lucas Rubio Ayres

Luciana Salviano Marques da Silva

Ludmila de Azevedo Krepe

Luisa Martins de Almeida Bretas Christino

Luiz Fernando Boaventura Teixeira

Manuela R Tecchio

Mariana Agati Madeira

Mariana Kelly Santos Brito

Marina Siqueira Dayrell de Lima

Matheus Moreira

Matheus Porcel Riga

Nathalia Aparecida Aires da Silva

Nathália Batista Rodrigues de Aguiar

Olga Bagatini

Paola Duarte Gonzalez Rodrigues

Paulo Roberto da Silva Neto Gonçalves

Pedro Henrique Nogueira Ramos

Pepita Martin Ortega

Ricardo Manfredo Magatti

Rodrigo Esteves Lima

Rogério Dias Chaves

Rubens Chioca Anater

Sara Baptista Martins

Stefano Biagioni Wrobleski

Talita Gomes Pereira Barbosa

Thaís Ferraz

Thais Ferraz Matos Brunoro

Thiago Dutra Morais

Vinicius Costa Martins

Vitória Paiva Neves