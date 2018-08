Confira a lista dos aprovados para a segunda fase de seleção do 29º Curso Estado de Jornalismo

Foi divulgada na última sexta-feira, dia 3, a lista dos candidatos aprovados para a segunda fase de seleção do 29º Curso Estado de Jornalismo. A próxima etapa do processo é presencial e vai ocorrer na sede do Estadão, em São Paulo, nos dias 21,22,23 e 24 de agosto.

Os aprovados para a segunda etapa vão ter um dia de atividades no jornal. Na parte da manhã, fazem prova com 30 questões de múltipla escolha (incluindo perguntas de conhecimentos gerais e português) e redação de um texto jornalístico. No intervalo após o almoço, vão conhecer a redação e outras áreas do Grupo Estado. E, à tarde, participam de um processo de entrevista.

No dia da segunda fase, os selecionados devem trazer uma foto 3×4 e a cópia da declaração da faculdade ou do diploma de formação. Todos os selecionados vão receber e-mail com orientações sobre o endereço e o horário marcado para o processo.

Confira, abaixo, a lista de aprovados. Parabéns a todos!

Adriano Apocalypse de Almeida Cirino

Alan Alexandrino de Sousa

Alessandra Goes Alves

Amanda Correcher Pitta de Barros

Amanda da Silva Barbosa

Ana Beatriz Bartolo Mendonça

Ana Luiza de Carvalho Monteiro

Anaís de Oliveira Batista Rodrigues da Motta

Anderson Juno Fernandes Oliveira

André Lourenti Magalhães

Arthur Ferreira Sampaio Luz

Bárbara Maria da Costa

Beatriz Camy Consolin

Beatriz Monteiro Moura

Bianca Gomes de Carvalho

Cainã de Oliveira Jorge Dittrich

Caio Carnevale Sini

Caio Costa Blois

Caio Silas Silas Faheina

Caíque Vicentini de Alencar

Carlos Henrique Costa

Caroline Ligorio Benedito Domingues

Caroline Lima de Souza Sá

Clara Balbi R. da Costa

Clara Cavalcanti Rellstab

Eduardo Gayer

Elisama Costa Ximenes

Erica Mendes Carnevalli

Felipe Guirro Laurence

Fernanda Belo

Fernanda Garcia Alves Figueredo

Gabriel Vinicius de Sousa

Gabriela Martins de Oliveira

Gabriela Morgado

Gabriella Balestrero Braga Balbino

Guilherme Coura Villela

Guilherme Silva de Souza Guilherme

Gustavo da Silva Bezerra

Hannah Cliton

Heloísa Scognamiglio

Isabel de Seta Camara Lima

Isabela Giantomaso

Isabella Marão Perassollo

Jana Maria Mota Sampaio

Jéssica Petrovna Carrilho de Medeiros

Joana Sabbag

João Abel Ferreira Aquino de Castro

João Carlos Ker Franco

José Miguel Souza Toledo

Juliana Rezende Motta

Larissa Garcia Zapata Scarpelini

Larissa Gaspar Coelho Pinto

Laura Duarte Uliana

Leonardo Zvarick Soares

Letícia de Sousa Campos Sento Sé

Letícia Luiza Martins Bezerra

Luana Harumi Okada dos Santos

Luana Maria Castro da Nova

Ludmila de Azevedo Krepe

Luiza Mendes da Rocha Leão

Luiza Mendes Missi

Maria Carolina Göpfert Palhano Lea

Maria Fernanda Somenzi Salinet

Mariana Göelzer de Souza

Matheus Nobre Canto Cordeiro

Mathias Barreto Sallit

Mílibi Arruda Figueiredo

Nicole Fusco

Otávio Fernandes Nadaleto

Paulinne Giffhorn

Pedro Alves da Silva Neto

Pedro Barbosa Capetti Porto

Pedro de Souza Prata

Pedro Rocha Pannunzio

Pepita Martin Ortega

Rebeca Cardoso Ligabue

Renan Carvalho Nievola

Renata Garcia Almeida Ferreira

Renata Rutes Henning

Renato Vasconcelos de Carvalho

Roberta Vassallo Bordoni

Rogério Dias Chaves

Sara Baptista Martins

Taynan Cristófani

Victor Ohana

Victor Sena

Vinícius Augusto Bressan Ferreira

Vinícius Mansur Passarelli