Confira a programação da Semana Estado de Jornalismo

Saiu a programação da Semana Estado de Jornalismo deste ano, que terá como tema central Por Dentro das Grandes Coberturas, em assuntos como política, economia, educação, internacional e esportes. O evento vai ocorrer de 22 a 25 de outubro, na sede do Estadão. Os universitários que participarem dos quatro dias de palestras ainda poderão concorrer ao 8º Prêmio Santander Jovem Jornalista, que dá ao vencedor bolsa para cursar um semestre de estudos na Universidade de Navarra, na Espanha. As inscrições estarão liberadas em breve, diretamente com o coordenador de jornalismo de sua faculdade. Em caso de dúvida, envie e-mail para foca@estadao.com.

Confira a programação prévia:

22 DE OUTUBRO

Vamos começar a semana discutindo como fazer uma grande cobertura – os cuidados na apuração, a construção dos textos, a produção multimídia.

Blocos do dia:

“Pensar, apurar e escrever grandes reportagens”

“O repórter multimídia”

23 DE OUTUBRO

Economia e política – como se preparar para cobrir esses temas, selecionar e manter fontes, interpretar e transmitir dados e pesquisas.

Blocos do dia:

“Às portas de uma corrida eleitoral”

“Aproximando a economia do eleitor”

24 DE OUTUBRO

A cobertura do cotidiano das cidades sempre foi a grande escola dos ‘focas’. Do urbanismo ao comportamento. Da segurança à administração municipal. A sessão fica completa com um bloco especial sobre educação.

Blocos do dia:

“Reportagens ganham vida na cidade”

“Educar, formar e informar”

25 DE OUTUBRO

Como se preparar para fazer uma cobertura internacional? Como registrar os principais fatos do mundo? Perguntas que vamos responder neste dia. Para fechar bem a semana, uma rodada sobre os grandes eventos esportivos que vão ocorrer no Brasil.

Blocos do dia:

“Por dentro do contexto internacional”

“A cobertura de grandes eventos esportivos”