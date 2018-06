Confira depoimentos de estudantes que participam do 3° dia de palestras

Vivian Codogno



No terceiro dia da Semana Estado, os temas abordados nas palestras foram Cobertura Política e Educação e os estudantes que participaram reconheceram a relevância do tema. A estudante do 8º período da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Patricia Vale, acredita que um dos pontos fortes da discussão é a Lei de Acesso à Informação, um importante instrumento de trabalho para o jornalismo. “Acredito que a política seja muito relevante e é papel do jornalista entender do assunto”, diz a Patrícia.



Já o estudante Nilson Ribeiro, da Fundação Instituto de Ensino para Osasco (UniFieo), deseja seguir carreira em reportagens instigativas. “Acho que o jornalista tem uma compromisso com a sociedade, em ajudar a desvendar aquilo que está escondido”, ressalta ele.



Wesley Mesquita, da Universidade São Judas Tadeu, ressalta a fala da jornalista Denise Chrispin na segunda-feira como uma das melhores da semana, pois ele já apreciava o seu trabalho. “O que gostei mais da ideia dessa semana é que temas como política e economia, que normalmente são tratados como bicho de sete cabeças, estão sendo desmistificados.”