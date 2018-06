Confira os aprovados para o 8º Curso Estado de Jornalismo Econômico

Após a fase de entrevistas, realizada nos dias 4, 5 e 6 de abril, foram selecionados os 25 estudantes e recém-formados que participarão do 8º Curso Estado de Jornalismo Econômico, parceria do Grupo Estado com a Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O programa é gratuito e ocorre de 16 de abril a 13 de julho na sede do Estadão, em São Paulo.

Veja a lista de aprovados:

Alex Tajra

Amanda Geroldo dos Santos

Andre? Guilherme Passos Picolotto

Augusto Decker Carneiro de Oliveira

Bruno Caniato

Carla Lopes Bridi

Carolina Costa Bastos

Daniel Chiesa Gelbaum

Felipe Cardoso Siqueira

Gabriel Sant’Ana Wainer

Geovanna Gravia Pimenta

Guilherme Guerra

Isadora Duarte da Silva

Jose? Ayan Ju?nior

Kaype Daniel de Abreu dos Santos

Luciana de Moura e Lino

Luisa Torres Marini Ferreira

Manuela Regina Tecchio

Nathalia Catarine Fabro Mendes

Pedro Borg

Talita Nascimento

Thai?s Matos Pinheiro

Victor Catoira Simo?es de Iraja?

Victoria Abel de Oliveira

Wagner Antonio Silva