O calendário esportivo no Brasil não poderia estar mais agitado, com Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas. Um bom motivo para colocar em campo jovens jornalistas treinados para cobrir esses eventos. Você está no 4º ano, gosta de esportes e mora em São Paulo ou em um dos Estados onde ficam as sedes da Copa das Confederações (Rio, BH, Brasília, Fortaleza, Salvador e Recife)? Então, inscreva-se para o 1º Curso Estado de Jornalismo Esportivo.

O programa intensivo e gratuito ocorre de 14 a 21 de maio, com palestras, entrevistas coletivas e atividades na redação do Grupo Estado. O curso contará com a participação de 24 jovens jornalistas, vindos de São Paulo e de todas as cidades que receberão jogos.

Os selecionados para participar do programa que forem de outros Estados receberão passagens aéreas até a capital paulista. E todos os alunos terão direito a almoço e jantar na sede do Grupo Estado.

Ao fim do curso, os alunos receberão certificado de participação. Os mais bem avaliados vão fazer parte da Seleção Universitária Estadão, responsável pela cobertura colaborativa da Copa das Confederações dentro do www.estadao.com.br. Os jovens repórteres trabalharão em suas cidades, orientados por editores que estarão em São Paulo, entre junho e julho, em datas a definir, de acordo com os jogos em cada sede. O projeto tem parceria do Itaú.

Os jovens serão remunerados segundo valores pagos pelo Grupo Estado a universitários de 4º ano. Vale lembrar que se trata de um frila, sem vínculo empregatício.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas de 23 de março a 21 de abril no www.estadao.com.br/focas. Os candidatos serão redirecionados para a página do vagas.com. Será preciso fazer cadastro e subir o currículo. Depois, os candidatos passarão por testes online de conhecimentos esportivos, português e inglês. E vão ser pedidos para justificar o interesse pelo curso e escrever um texto de 1.500 caracteres sobre uma partida de futebol que tenham assistido recentemente.

Para que o processo de provas seja iniciado, os candidatos terão de aceitar o regulamento do Curso Estado de Jornalismo Esportivo.

Acompanhe novidades sobre o curso aqui e em nossa página no Facebook (CursosEstadodeJornalismo).