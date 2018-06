Dicas para se tornar um foca

Serão pouco mais de três meses. 101 dias, para ser mais exato, contando com os fins de semana – e, quando se é jornalista, contam-se os fins de semana. Entre aulas, palestras, passagens pelas redações do Grupo Estado e viagens, os 30 selecionados para a 21ª edição do Curso Estado de Jornalismo terão até 10 de dezembro para aprender o máximo que puderem.

Na mistura de sotaques, manias, gostos e posicionamentos, um detalhe tem se destacado entre os focas. E é isso que pretendo demonstrar neste vídeo, com algumas dicas interessantes para universitários ou jornalistas recém-formados que também desejam se tornar focas do Estadão.