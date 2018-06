“É fundamental que as cidades tenham suas histórias contadas na web”, diz Pablo Pereira, autor do Blog da Garoa

Foto: Vanessa Vieira

Por Carlo Cauti

O Blog da Garoa nasceu para contar as histórias de São Paulo. Criado em 2009 pelo jornalista Pablo Pereira, relata do universo da maior metrópole da América Latina, apontando as dificuldades do dia a dia do paulistano, procurando no passado razões e respostas para explicar o presente.

“No passado você encontra os motivos, as causas, dos sucessos e dos fracassos de suas cidades”, afirmou Pereira, salientando como o blog consiga juntar a multimídia com o jornalismo impresso tradicional.

O jornalista participou do primeiro painel do quarto dia da Semana Estado de Jornalismo, debatendo o tema “Reportagens ganham vida na cidade”, junto com o colega de Estadão, Bruno Paes Manso, e com Daniela Arbex, repórter especial da Tribuna de Minas e autora do livro “Holocausto Brasileiro”.

Pereira lembrou que de todas as pautas relatadas nos quatro anos de vida do blog, a que considera mais relevante foi a série de reportagem sobre transportes, enchentes, segurança pública, saúde e crack. Realizada no período pré-eleitoral de 2012, a série tinha como objetivo “apontar as falhas da administração pública”.

O jornalista convidou todos os jovens estudantes de jornalismo de todo o Brasil que participam da Semana Estado 2013 a criar um blog sobre suas cidades. “É fundamental que as cidades tenham suas histórias contadas na web”, disse o jornalista, ressaltando a importância social e política de um meio de comunicação que conte sobre os problemas das cidades.