Econômico: veja os selecionados para segunda fase

Saiu a lista dos 75 classificados para a 2ª fase de seleção do Curso Estado de Jornalismo Econômico. Agora é chegada a hora das provas presenciais, que serão realizadas nos dias 16, 17 e 18 de abril, conforme mensagem enviada por e-mail aos aprovados. Os selecionados precisam estar na sede do Grupo Estado (Avenida Eng. Caetano Álvares, 55 – Bairro do Limão), às 9 horas, para prova de conhecimentos econômicos, português, texto jornalístico e entrevista. Traga uma foto 3×4 e comprovante de matrícula ou de conclusão do curso. Confirme sua presença pelo e-mail: foca@estadao.com .

Prepare-se um para um dia inteiro de atividades, com almoço e visita ao Grupo Estado. O processo deve terminar às 18 horas, dependendo do volume de entrevistas.

Parabéns aos selecionados!!!

Confira os nomes e a datas:

Dia 16 de abril (terça-feira) – Alana Carrer Martins, Aline Cavalcanti de Lima, Allana Meirelles Vieira, Ana Carolina Cruz Barella, Ana Carolina de Carvalho Almeida, Ana Krepp, Ana Laura Farias Gonçalves, André Ítalo Rocha Barbosa, André Louvem Shalders, Andressa Freitas Monteiro Trindade, Bárbara Dantine Burger de Freitas, Bianca Natalia de Souza, Brenno Grillo Luiz, Caio Bordallo Proença, Camila de Lira Colantônio, Camila Fonseca Dornelas, Camilla Ginesi Jorge, Carina Diniz de Lima, Carla de Gragnani, Carla Gabriela Oliveira Castanha, Claudia Assencio de Campos, Claudia Renata Gonzales Novaes, Daiana Ferreira de Lima, Edgar da Costa Maciel, Eduardo Alexandre Guimarães Almeida

Dia 17 de abril (quarta-feira) – Égon Ferreira Rodrigues, Elton de Jesus Ramos, Emanuellen Samantha Trizib, Fabrício Krivtzoff De’ Grandis, Felipe Cordeiro de Souza, Felipe Pellegrini Covanzi, Fernanda de Araújo Patrocinio, Fernando Ladeira de Azevedo, Giordano Benites Tronco, Giórgia Gschwendtner, Gleissieli Souza de Oliveira, Helena Lívia Dedecek Gertz, Idiana Silveira Tomazelli, Isadora Spadoni Sguarezi, Jamilson José Alves da Silva, Jariza Rugiano, Jonatas Francisco de Oliveira, Jordana Diógenis Belo, José Cavalcanti Sobrinho Neto, Júlia Matravolgyi Damião, Juliana de Mello Silva, Juliana Karpinski da Conceição, Kaitlin Ferry, Laio Monteiro Brandão, Laura Maia de Castro

Dia 18 de abril (quinta-feira) – Leonardo Ferreira Costa, Letícia Marçal Russo, Lia Chartouni Segrebr, Luiza Giovancarli, Luma Poletti Dutra, Manuela Souza Lenzi, Mario Braga Magalhaes Hubner Vieira, Mateus Fagundes Carvalho, Matheus Felipe Maderal Rodrigues, Narlir Gustavo Elias Galvão, Natasha Ísis Rodrigues da Silva, Pedro Henrique Paschoetti Nunes, Priscila de Mello Jordão, Raissa Ebrahim dos Santos, Raíza Almeida Dias, Renata Loreta Lobo Melo, Ricardo Afonso de Melo Abreu, Silvia Pires Volpini, Sirlene Souza Farias, Thaise Constancio Temoteo, Thiago Bagolin Moreno, Thiago Moura Sawada, Vivian Fernandes Martins Silva, Wagner de Moribe Yamaçake, Walquíria Cassiano de Oliveira