Editor explica mudanças no portal do Estadão

por Guilherme Faria e Guilherme Mattar

Simplificar a interface e inserir mais informações em cada página. Segundo o editor-executivo Luis Fernando Bovo, esses foram os pressupostos para o redesenho do site do Estadão, inaugurado no último 31 de maio. Em roda de conversa na Semana Estado de Jornalismo, Bovo deu detalhes sobre o desenvolvimento do portal, que ganhou até uma nova editoria: o Vida & Estilo.

“A vontade de mudar já vinha de muito tempo. A equipe se reuniu no ano passado e começamos a pensar na forma como as pessoas lêem notícias na internet e o que elas vêem”, conta o editor.

As transformações foram pensadas a partir de uma pesquisa de mercado. Usuários de portais de notícias tiveram dez dias para responder questionários sobre seus hábitos da internet.Os resultados apontaram para a necessidade de veicular matérias relacionadas a bem-estar e comportamento. Para esse propósito, foi criada a editoria de Vida & Estilo.

A partir do levantamento, a páginal inicial passou a ser dividida em três colunas: uma para notícias quentes, outra para o que classificou como “matérias interessantes” e a terceira com conteúdo complementar. O menu também foi alterado e passou a agrupar mais editorias em menos ícones, resultando num desenho mais limpo.

Redes sociais. Para capturar o grande tráfego de visitantes das redes sociais, o jornal passou a exibir a seção “Recomendadas” e a sugerir conteúdos conforme o perfil do visitante.

“Transformamos cada página numa espécie de home”, comenta a o jornalista. Outra ferramenta destacada por Bovo é o recurso que permite a internautas compartilharem a notícia clicando em qualquer trecho da matéria