Estadão e Santander comemoram realização da Semana Estado e Prêmio Jovem Jornalista

Por Matheus Nobre, Renato Vasconcelos e Vinícius Passarelli

A Semana Estado de Jornalismo acontece desde o ano de 1993 e conta com a presença de estudantes de todo o país. Há 13 edições, o evento é realizado em parceria com o Banco Santander, que premia o autor da melhor matéria com um intercâmbio de seis meses na Universidade de Navarra, na Espanha. No último dia de palestras, os futuros profissionais ouviram algumas palavras de incentivo de João Caminoto, diretor de jornalismo do Grupo Estado, e de Clau Duarte, diretora de comunicação do Santander.

Caminoto ressaltou a importância do evento para o jornal e para o próprio cenário do jornalismo no país. “A gente tem um tremendo orgulho em realizar essa semana. É uma maneira da gente renovar a nossa percepção do jornalismo, com essas centenas de jovens que vêm pra cá do Brasil inteiro. E é uma maneira também da gente mostrar como o jornalismo está forte e firme, ainda mais neste momento em que vive o país. Tenho certeza que esse encontro vai continuar acontecendo por muito tempo”, declarou.

Em relação ao prêmio, o diretor de jornalismo acredita em uma união entre um bom conteúdo e uma boa plataforma. Para ele, da soma desses fatores, resultará a matéria vencedora. “Um tema que seja original, se possível exclusivo, bem elaborado, seguindo as premissas básicas do jornalismo que todos nós sabemos. Acho que isso já torna algum trabalho um forte candidato ao prêmio.”

Clau Duarte, diretora de Comunicação do Santander, afirma ser uma grande honra ter o nome do banco como patrocinador do Prêmio Jovem Jornalista. Para ela, o mais importante para um país é a democracia, e ajudar no desenvolvimento e profissionalização de futuros profissionais da imprensa representa muito. “Poder ajudar de alguma forma, impulsionar as pessoas, dar oportunidade para que elas se especializem e ver o que existe lá fora. Para nós, isso é motivo de muito orgulho. Por isso que estamos há 13 anos juntos nessa a caminhada”, afimou.

Duarte também ressalta a importância da parceria com um jornal do tamanho e da história do Estadão. “Não tem como não estar em uma agenda tão importante, em um veículo tão importante quanto o Estado de S. Paulo”, concluiu.