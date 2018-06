Alunos elogiam ‘Grandes Reportagens’ na Semana Estado

Por Vivian Codogno

No último dia da Semana Estado de Jornalismo, os temas centrais das palestras foram Grande Reportagem e Esportes, e os participantes acompanharam as falas com empolgação. A equipe do Em Foca conversou com dois alunos de jornalismo que destacam o ciclo de hoje como o melhor da semana.

Fernanda Muniz Viana, de 21 anos, estudante da Unitoledo, tem o sonho de trabalhar com grandes reportagens. “Os temas abordados hoje são os que mais se aproximam do meu objetivo na carreira: trabalhar com o jornalismo diário impresso. Gosto da ideia de poder contar histórias, retratar o cotidiano”, relata.

Já o paulistano Henrique Maiolino, da ESPM, está ansioso para concorrer ao Prêmio Santander. “Os debates até me fizeram questionar sobre o tema que eu havia escolhido para a pauta que vou concorrer.” O estudante garante ainda estar amadurecendo sua preferência sobre gêneros jornalísticos. “Mas já sei que aprecio muito o trabalho em rádio.”