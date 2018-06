Certa vez me disseram que você só começa a aprender algo quando aquilo passa a fazer sentido para você. Até peguei a ideia, mas só a absorvi de fato durante a minha primeira semana na redação.

Comecei por Economia. Quer se divertir? Dá uma olhada no vídeo da Ciça e veja minha cara de desespero ao saber que essa seria minha primeira editoria. Esse era o caderno que eu sempre deixava por último quando lia o jornal. Como assim escrever sobre o tema do qual eu simplesmente não conseguia entender nada?!

Os colegas tentaram me acalmar, mas só sosseguei quando recebi minha primeira pauta. Ao contrário do que eu imaginava, não me foi pedido nenhuma matéria digna de um especialista em mercado, bolsa ou afins.

Mas minha alegria não foi escapar de uma análise sobre o índice x em alta ou em baixa naquela semana. Durante os dias que passei pela editoria fiz matérias sobre como aqueles tais números, moedas e impostos impactavam a vida de cada pessoa.

De repente, tudo aquilo que eu pensava estar tão distante de mim se mostrou completamente presente no meu cotidiano. Aprendi um pouco sobre como o que sempre evitei interferia na minha vida e de todos ao meu redor. Parece lógico? Para mim, até a semana passada não era. Mas após uma semana imersa, fez sentido.

Romina Cácia, de 25 anos, é formada em Jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB)