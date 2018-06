Saiu a lista dos seis finalistas do Prêmio Tetra Pak de Jornalismo Ambiental, realizado em conjunto com as palestras da Semana Estado de Jornalismo Ambiental. Quatro dos universitários são do Estado de São Paulo e os demais, do Ceará e de Santa Catarina. As reportagens seguiram o tema Boas Práticas de Sustentabilidade.

Os textos selecionados por jornalistas do Estadão para a próxima etapa do prêmio são de: Caio Felipe Ferreira Carvalho (UniToledo, Araçatuba), Camila Aguiar de Oliveira Lopes (Universidade Federal do Ceará, Fortaleza), Isadora Paula Stentzler Souza (Centro Universitário Adventista de São Paulo, Engenheiro Coelho), Juliana de Souza Ferreira (Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis), Marina Lopes Mustafá Francisco (Mackenzie, São Paulo) e Pierre Cruz dos Santos (Unitau, Taubaté).

Pela classificação, os seis ganham uma viagem organizada pela Tetra Pak para visitar áreas florestais no Paraná e terão suas reportagens publicadas no portal www.estadao.com.br, na véspera da etapa final do concurso. O grande vencedor – que receberá uma viagem para conhecer reservas na Suécia – será definido após uma rodada de entrevistas na sede do Estadão, na primeira quinzena de agosto. A reportagem escolhida também será publicada na versão impressa do jornal. Parabéns a todos os participantes e boa sorte aos finalistas na próxima fase.